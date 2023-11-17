СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии
Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности о перемирии на три дня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его данным, Израиль также согласовал переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН».
Ранее сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что радикальное исламистское движение ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников. ЦАХАЛ 1 ноября уточнял, что в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Ранее сообщалось, что среди них может быть до шести россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпийская чемпионка Загитова представила собственную коллекцию одежды
- Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
- СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина
- СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии
- Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
- Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
- СМИ: Ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы
- СМИ: Играющий в НХЛ Малкин задолжал налоговой в РФ более полумиллиона рублей
- Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи
- СМИ: С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru