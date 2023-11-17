СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о трехдневном перемирии

Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности о перемирии на три дня. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, Израиль также согласовал переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН».

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Ранее сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что радикальное исламистское движение ХАМАС прекратило переговоры по освобождению заложников. ЦАХАЛ 1 ноября уточнял, что в секторе Газа удерживаются 242 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября. Ранее сообщалось, что среди них может быть до шести россиян.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПеремириеСектор Газа

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