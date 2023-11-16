У больницы в Газе нашли тело 65-летней израильской заложницы
16 ноября 202322:29
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело заложницы у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Тело 65-летней Йехудит Вайсс находилось в строении, примыкающем к больнице. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.
Израильские военные нашли в здании автоматы Калашникова и противотанковые гранатометы.
Глава больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия заявил, что медучреждение превратилось в тюрьму без воды и света. Врачи отказались покидать здание без пациентов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru