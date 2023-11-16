У больницы в Газе нашли тело 65-летней израильской заложницы

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тело заложницы у больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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Тело 65-летней Йехудит Вайсс находилось в строении, примыкающем к больнице. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.

Израильские военные нашли в здании автоматы Калашникова и противотанковые гранатометы.

Глава больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия заявил, что медучреждение превратилось в тюрьму без воды и света. Врачи отказались покидать здание без пациентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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