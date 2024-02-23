Израиль атаковал центральную часть Газы, 40 человек погибли
23 февраля 202400:39
Авиация Израиля атаковала центральную часть сектора Газа, сообщает пресс-служба правительства анклава.
40 человек погибли, более 100 получили ранения. Отмечается, что израильские истребители разбомбили четыре гражданских дома.
Правительство Газы призвало международное сообщество немедленно остановить войну.
Ранее в ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru