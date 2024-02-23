Израиль атаковал центральную часть Газы, 40 человек погибли

Авиация Израиля атаковала центральную часть сектора Газа, сообщает пресс-служба правительства анклава.

ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

40 человек погибли, более 100 получили ранения. Отмечается, что израильские истребители разбомбили четыре гражданских дома.

Правительство Газы призвало международное сообщество немедленно остановить войну.

Ранее в ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры