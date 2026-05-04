В Североуральске на улице заметили женщину с гранатометом
В интернете стало вирусным фотография женщины с гранатометом, сообщает Daily storm.
Это произошло в Североуральске. Женщина на снимке — ветеран ОВД Галина Васильева. Как оказалось, она несла экспонат для местного музея полиции.
В комментариях в соцсетях предположили, что местная жительница «за коммуналку предъявляла», либо «защищается как может».
«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодежной. Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» (он очень легкий) в музей на Ленина, 4а», — объяснила попавшая в кадр местная жительница.
