В Североуральске на улице заметили женщину с гранатометом

В интернете стало вирусным фотография женщины с гранатометом, сообщает Daily storm.

Это произошло в Североуральске. Женщина на снимке — ветеран ОВД Галина Васильева. Как оказалось, она несла экспонат для местного музея полиции.

В комментариях в соцсетях предположили, что местная жительница «за коммуналку предъявляла», либо «защищается как может».

«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодежной. Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» (он очень легкий) в музей на Ленина, 4а», — объяснила попавшая в кадр местная жительница.

