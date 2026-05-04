Премьер Финляндии предупредил Зеленского о недопустимости прилета беспилотников

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения беспилотными летательными аппаратами финского воздушного пространства, сообщает Yle.

По словам премьера, «Финляндия поддерживает Украину», однако «недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в наше воздушное пространство».

Орпо отметил, что страна обладает возможностями для защиты своего воздушного пространства от беспилотников, а в будущем эти возможности будут значительно усилены.

Ранее премьер-министр заявил, что на территории страны упали два украинских дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

