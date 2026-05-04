Собянин: Причина взрыва в многоэтажке в Москве – беспилотник
4 мая 202602:01
Причина взрыва на Мосфильмовской улице в многоэтажном жилом доме в ЖК «Мосфильмовский» - беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, пострадавших нет. На месте работаю оперативные службы.
По данным Telegram-канала Mash, выбило стены трёх комнат на 36 этаже. Жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, часть фасада рухнула на таксиста под домом.
Горячие новости
- Трамп: США запускают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива
- СМИ: В «Шереметьево» случился «багажный» коллапс
- Собянин: Причина взрыва в многоэтажке в Москве – беспилотник
- СМИ: В Москве в многоэтажке ЖК «Мосфильмовский» произошел взрыв
- В Североуральске на улице заметили женщину с гранатометом
- Премьер Финляндии предупредил Зеленского о недопустимости прилета беспилотников
- Конгресс США: РФ и КНР смогут «стереть» военные объекты США за рубежом
- Пассажиры круизного лайнера умирают из-за инфекции на борту
- СМИ: США могут пересмотреть планы по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии
- Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны