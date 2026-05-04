Собянин: Причина взрыва в многоэтажке в Москве – беспилотник

Причина взрыва на Мосфильмовской улице в многоэтажном жилом доме в ЖК «Мосфильмовский» - беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

По его словам, пострадавших нет. На месте работаю оперативные службы.

По данным Telegram-канала Mash, выбило стены трёх комнат на 36 этаже. Жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, часть фасада рухнула на таксиста под домом.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
