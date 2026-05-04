СМИ: В «Шереметьево» случился «багажный» коллапс

Пассажиры часами ожидают свои вещи после досмотра, а затем встают в очередь на выход из воздушной гавани. Чемоданы приходится ждать часами из-за очень тщательного досмотра.

Сотрудники таможни закрыли «зелёный коридор» и проверяют всех без исключения. Из-за этого скопились гигантские очереди, а время ожидания выхода из аэропорта существенно увеличилось.

Ространснадзор подтвердил, что задержки связаны с введением 100% досмотра пассажиров и багажа.

Ранее в аэропорту «Домодедово» свыше 300 пассажиров остались без багажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

