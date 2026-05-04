СМИ: В Москве в многоэтажке ЖК «Мосфильмовский» произошел взрыв

В Москве произошел взрыв на Мосфильмовской улице в многоэтажном жилом доме в ЖК «Мосфильмовский», сообщает Telegram-канал Mash.

Жители Раменок услышали громкий звук около 20 минут назад. Ударной волной повредило фасад квартиры, разлетелись стёкла.

На месте работают экстренные службы. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее в доме на северо-западе Москвы прогремел взрыв, ударная волна выбила стекло на кухне и выдавила раму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
