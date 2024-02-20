ЮАР обвинила Израиль в апартеиде
Посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела во время слушаний в Международном суде ООН обвинил Израиль в политике апартеида против палестинцев. Об этом пишет Associated Press.
«Южная Африка несет особое обязательство, как перед своим собственным народом, так и перед международным сообществом обеспечить, чтобы вопиющие и оскорбительные практики апартеида, где бы они ни происходили, были бы названы таковыми и немедленно прекращены», - заявил Мадонсела.
Он добавил, что действия Израиля представляют собой даже более крайнюю форму апартеида, чем существовавший в ЮАР. Посол уточнил, что оккупация сектора Газа является «фундаментально незаконной», а политика Израиля неизлечима от колониализма.
Ранее посол Бразилии в Израиле Фредерико Майер был отозван из страны в ответ на на выговор со стороны министерства иностранных дел Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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