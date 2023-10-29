Израиль атаковал 450 объектов ХАМАС

Уточняется, что израильская армия атаковала военные штабы, наблюдательные пункты и противотанковые огневые позиции ХАМАС.

Также части ЦАХАЛ разбили группы боевиков, «планировавшие применение противотанковых средств, а также наводили авиацию на цели с земли».

По данным журналиста «Известий» Ибрагима Исбаита, находящегося в секторе Газа, прошедшая ночь оказалась одной из самых тяжелых с начала конфликта. Была отключена связь, люди оказались дезориентированы, прошли бомбардировки.

«Произошли большие столкновения, и было объявлено, что они (формирования ЦАХАЛ. — прим. НСН.) объединяются с группой «Дельта» из США. Так что на севере были авиаудары, а на юге ситуация была просто ужасной. Дома тряслись всю ночь», — сказал журналист.

Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля в секторе Газа.

