Иран упрекнул Израиль в пересечении красных линий

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», — отмечается в официальном сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).



В заявлении говорится о призывах США к Ирану отказаться от действий, которые, по мнению Вашингтона, вызывают эскалацию палестино-израильского конфликта. Пресс-служба главы иранского государства обратила внимание на то, что одновременно американские власти поддерживают Израиль.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television пригрозил открытиями новых фронтов против США, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



