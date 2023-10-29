Иран упрекнул Израиль в пересечении красных линий
Власти Израиля пересекли красные линии, что может вызвать ответную реакцию, заявила пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси 29 октября, в воскресенье .
«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», — отмечается в официальном сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).
В заявлении говорится о призывах США к Ирану отказаться от действий, которые, по мнению Вашингтона, вызывают эскалацию палестино-израильского конфликта. Пресс-служба главы иранского государства обратила внимание на то, что одновременно американские власти поддерживают Израиль.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg Television пригрозил открытиями новых фронтов против США, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru