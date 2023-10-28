СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч военных из США
28 октября 202317:37
Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля в секторе Газа, сообщило иранское государственное агентство Tasnim.
Ни Израиль, ни США эту информацию пока не подтвердили.
Глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы войны с ХАМАС.
«Военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов», - цитирует его издание Haaretz.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru