СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч военных из США

Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля в секторе Газа, сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

МИД РФ: Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в Газе

Ни Израиль, ни США эту информацию пока не подтвердили.

Глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале новой фазы войны с ХАМАС.

«Военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов», - цитирует его издание Haaretz.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».

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