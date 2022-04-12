Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции

В шведской Уппсале из-за балалаек отменили концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, которая исполняет музыку, в том числе, на русских народных инструментах. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Отмечается, что мероприятие должно было состояться в грядущие выходные.