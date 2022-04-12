Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции
В шведской Уппсале из-за балалаек отменили концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, которая исполняет музыку, в том числе, на русских народных инструментах. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.
Отмечается, что мероприятие должно было состояться в грядущие выходные.
По данным источника, организаторы концерта столкнулись с «давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины», заявляя, что этот инструмент является символом России.
Södra bergens balalaikor - любительский оркестр, который состоит примерно из 20 человек. Был создан в 1969 году. Коллектив исполняет русскую, шведскую и украинскую народную музыку.
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