Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе

В результате массированной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 45 зданий — 22 частных и 23 многоквартирных. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, все повреждения фиксируются специалистами, а пострадавшие получат помощь.

Также, добавил Развожаев, в Севастополе обнаружили сброшенный с беспилотника контейнер со взрывчаткой.

Ранее в результате атак дронов ВСУ по Беловскому району (Курская область) 28 мая пострадали девять человек.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
