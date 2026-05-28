Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе
28 мая 202611:43
Дмитрий Меньшиков
В результате массированной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 45 зданий — 22 частных и 23 многоквартирных. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, все повреждения фиксируются специалистами, а пострадавшие получат помощь.
Также, добавил Развожаев, в Севастополе обнаружили сброшенный с беспилотника контейнер со взрывчаткой.
Ранее в результате атак дронов ВСУ по Беловскому району (Курская область) 28 мая пострадали девять человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе
- Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса
- Посольство США на Украине назвало ложью сообщения об эвакуации из Киева
- Дисциплинарный совет ИИХФ отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям
- Токаев назвал успешными переговоры в узком формате с Путиным
- Рванут в поликлиники: По кому ударит переход на электронные рецепты на лекарства
- Отвлекающий маневр: Зачем Шотландии референдум о независимости
- Путин и Токаев начали переговоры в Астане
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области