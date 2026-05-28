Токаев назвал успешными переговоры в узком формате с Путиным
28 мая 202610:39
Дмитрий Меньшиков
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал переговоры в узком формате с президентом России Владимиром Путиным успешными, сообщает RT.
По словам Токаева, спорные вопросы между Россией и Казахстаном отсутствуют.
Президент Казахстана указал на то, что товарооборот между двумя государствами растет. Всего между Москвой и Астаной действуют 177 общих проектов, суммарный объем инвестиций в которые составляет $53 млрд.
Ранее Токаев заявил, что Россия является для его страны «Богом данным соседом».
