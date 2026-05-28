«Пассажиры стали замечать, что задержки происходят чаще, причин много: и планы «Ковер», и ситуация с погодой, и отмены рейсов в страны Ближнего Востока. Такие задержки заложены в бизнес-модель любой авиакомпании. В любой компании понимают, что такие задержки сегодня возможны по многим причинам. Что касается пассажиров, на ближних направлениях есть отток на поезда и автобусы. Пассажиры дальних рейсов никуда не денутся, здесь пассажиропоток не падает. Международные рейсы загружены, как и раньше, альтернативы по транспорту здесь нет», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что авиакомпании подстроились под эти особенности, получать жалобы и иски от пассажиров им невыгодно.

«На этом фоне авиакомпании постепенно учатся правильно работать с пассажирами. Например, уже стала обычным явлением смс-рассылка информации о задержках рейса, она не является обязательной, но компании часто это используют. В аэропортах учатся работать, теперь всегда организована раздача воды, питания и расселение, если задержка свыше восьми часов. На это сейчас меньше жалуются, компании выстроили эффективную схему работы. Авиакомпании приобретают опыт, они тоже не заинтересованы в жалобах. Некоторые доводят это до суда, они обязывают авиакомпании выплачивать компенсации. Если задержка не по вине авиакомпании, компания обязана пассажира обеспечивать водой, питанием, местом в гостинице, но не обязана платить компенсацию. А если человек потерял бронь из-за этого или опоздал на следующий рейс, то тут только через суд возможно что-то взыскать», - рассказал собеседник НСН.

Никакое опоздание не является уважительным, поэтому деньги за рейс не вернут. Шанс есть в случае, если отменить полет до вылета, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.

