Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса
Кирилл Янков заявил НСН, что авиакомпании приобретают опыт работы на фоне задержек, они не заинтересованы в жалобах и судах.
Пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН.
Количество длительных задержек авиарейсов за неполные пять месяцев 2026 года выросло в среднем в два раза, число всех отмен (включая отмены в день вылета, до и после задержки) — в 4,3 раза, число отмен после задержек — более чем в 3 раза. Такие данные приводит «АльфаСтрахование». Причины – аномальные снегопады в начале года, кризис на Ближнем Востоке и почти ежедневные атаки БПЛА, пишет «Коммерсант». Янков раскрыл, как на эту ситуацию реагируют пассажиры.
«Пассажиры стали замечать, что задержки происходят чаще, причин много: и планы «Ковер», и ситуация с погодой, и отмены рейсов в страны Ближнего Востока. Такие задержки заложены в бизнес-модель любой авиакомпании. В любой компании понимают, что такие задержки сегодня возможны по многим причинам. Что касается пассажиров, на ближних направлениях есть отток на поезда и автобусы. Пассажиры дальних рейсов никуда не денутся, здесь пассажиропоток не падает. Международные рейсы загружены, как и раньше, альтернативы по транспорту здесь нет», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что авиакомпании подстроились под эти особенности, получать жалобы и иски от пассажиров им невыгодно.
«На этом фоне авиакомпании постепенно учатся правильно работать с пассажирами. Например, уже стала обычным явлением смс-рассылка информации о задержках рейса, она не является обязательной, но компании часто это используют. В аэропортах учатся работать, теперь всегда организована раздача воды, питания и расселение, если задержка свыше восьми часов. На это сейчас меньше жалуются, компании выстроили эффективную схему работы. Авиакомпании приобретают опыт, они тоже не заинтересованы в жалобах. Некоторые доводят это до суда, они обязывают авиакомпании выплачивать компенсации. Если задержка не по вине авиакомпании, компания обязана пассажира обеспечивать водой, питанием, местом в гостинице, но не обязана платить компенсацию. А если человек потерял бронь из-за этого или опоздал на следующий рейс, то тут только через суд возможно что-то взыскать», - рассказал собеседник НСН.
Никакое опоздание не является уважительным, поэтому деньги за рейс не вернут. Шанс есть в случае, если отменить полет до вылета, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе
- Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса
- Посольство США на Украине назвало ложью сообщения об эвакуации из Киева
- Дисциплинарный совет ИИХФ отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям
- Токаев назвал успешными переговоры в узком формате с Путиным
- Рванут в поликлиники: По кому ударит переход на электронные рецепты на лекарства
- Отвлекающий маневр: Зачем Шотландии референдум о независимости
- Путин и Токаев начали переговоры в Астане
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области