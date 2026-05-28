Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса

Кирилл Янков заявил НСН, что авиакомпании приобретают опыт работы на фоне задержек, они не заинтересованы в жалобах и судах. 

Пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН.

Количество длительных задержек авиарейсов за неполные пять месяцев 2026 года выросло в среднем в два раза, число всех отмен (включая отмены в день вылета, до и после задержки) — в 4,3 раза, число отмен после задержек — более чем в 3 раза. Такие данные приводит «АльфаСтрахование». Причины – аномальные снегопады в начале года, кризис на Ближнем Востоке и почти ежедневные атаки БПЛА, пишет «Коммерсант». Янков раскрыл, как на эту ситуацию реагируют пассажиры.

Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании

«Пассажиры стали замечать, что задержки происходят чаще, причин много: и планы «Ковер», и ситуация с погодой, и отмены рейсов в страны Ближнего Востока. Такие задержки заложены в бизнес-модель любой авиакомпании. В любой компании понимают, что такие задержки сегодня возможны по многим причинам. Что касается пассажиров, на ближних направлениях есть отток на поезда и автобусы. Пассажиры дальних рейсов никуда не денутся, здесь пассажиропоток не падает. Международные рейсы загружены, как и раньше, альтернативы по транспорту здесь нет», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что авиакомпании подстроились под эти особенности, получать жалобы и иски от пассажиров им невыгодно.

«На этом фоне авиакомпании постепенно учатся правильно работать с пассажирами. Например, уже стала обычным явлением смс-рассылка информации о задержках рейса, она не является обязательной, но компании часто это используют. В аэропортах учатся работать, теперь всегда организована раздача воды, питания и расселение, если задержка свыше восьми часов. На это сейчас меньше жалуются, компании выстроили эффективную схему работы. Авиакомпании приобретают опыт, они тоже не заинтересованы в жалобах. Некоторые доводят это до суда, они обязывают авиакомпании выплачивать компенсации. Если задержка не по вине авиакомпании, компания обязана пассажира обеспечивать водой, питанием, местом в гостинице, но не обязана платить компенсацию. А если человек потерял бронь из-за этого или опоздал на следующий рейс, то тут только через суд возможно что-то взыскать», - рассказал собеседник НСН.

Никакое опоздание не является уважительным, поэтому деньги за рейс не вернут. Шанс есть в случае, если отменить полет до вылета, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвиасообщениеСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры