Дисциплинарный совет ИИХФ отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям
Решение о недопуске сборных команд России по хоккею до соревнований в сезоне-2026/2027 было аннулировано дисциплинарным советом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщила Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ИИХФ не сумела привести достаточно аргументов для недопуска к участию в состязаниях российских сборных.
Вместе с тем это не означает, что российские сборные будут сразу же возвращены в международные турниры — решение будет принято на основании регламента организации.
Ранее в Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.
