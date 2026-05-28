Дисциплинарный совет ИИХФ отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям

Решение о недопуске сборных команд России по хоккею до соревнований в сезоне-2026/2027 было аннулировано дисциплинарным советом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщила Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ИИХФ не сумела привести достаточно аргументов для недопуска к участию в состязаниях российских сборных.

Вместе с тем это не означает, что российские сборные будут сразу же возвращены в международные турниры — решение будет принято на основании регламента организации.

Ранее в Швейцарии стали известны все участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
