Казахстан и Россия подписали соглашения о возведении АЭС в республике
Россия и Казахстан подписали соглашения о совместной работе по проекту возведения АЭС в Казахстане и в предоставлении для оплаты работ государственного экспортного кредита. Об этом сообщает «Пятый канал».
Соответствующие соглашения подписали гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. В них указаны ключевые условия и принципы взаимодействия сторон и механизмы финансирования строительства.
Лихачев также выразил надежду на то, что возведение объекта начнется в текущем десятилетии.
Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назвал переговоры в узком формате с президентом России Владимиром Путиным успешными.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ушаков опроверг информацию о том, что Путин передал послание Трампу
- Высоцкий не поддержал пересмотр возрастных ограничений для патриотического кино
- Минздрав: Число курящих россиян сократилось более чем на четверть
- Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и России защищена от внешнего влияния
- Казахстан и Россия подписали соглашения о возведении АЭС в республике
- Онлайн-кинотеатры раскрыли, что толкает людей на платную подписку
- Белорусы пообещали Украине мощный ответ в случае провокаций
- Врач объяснил, как распознать рассеянный склероз
- Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе
- Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса