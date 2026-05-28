Казахстан и Россия подписали соглашения о возведении АЭС в республике

Россия и Казахстан подписали соглашения о совместной работе по проекту возведения АЭС в Казахстане и в предоставлении для оплаты работ государственного экспортного кредита. Об этом сообщает «Пятый канал».

Соответствующие соглашения подписали гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. В них указаны ключевые условия и принципы взаимодействия сторон и механизмы финансирования строительства.