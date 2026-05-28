Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
В результате атак дронов ВСУ по Беловскому району (Курская область) 28 мая пострадали девять человек. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн.
Восемь из девяти пострадавших были госпитализированы в Курскую областную больницу, добавил губернатор.
Хинштейн отметил, что пожар полностью уничтожил одно домовладение и магазин стройматериалов. Также повреждение получили крыша частного дома, остекление и фасад ветаптеки, два автомобиля и линия электропередач.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали территорию Нижегородской области утром 28 мая, было сбито несколько дронов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
- Депутат ГД Валеев: Финансировавшего ВСУ Галицкого «в теории» могут выдать России
- Путин поздравил Алиева с днём независимости Азербайджана
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области
- Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе
- Взялись за интеллект: Как школьникам и студентам узаконят ИИ-инструменты
- В Госдуме предупредили о распространении вредоносного ПО под видом ответов на ЕГЭ
- КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
- В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах