Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области

В результате атак дронов ВСУ по Беловскому району (Курская область) 28 мая пострадали девять человек. Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн.

Восемь из девяти пострадавших были госпитализированы в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

Хинштейн отметил, что пожар полностью уничтожил одно домовладение и магазин стройматериалов. Также повреждение получили крыша частного дома, остекление и фасад ветаптеки, два автомобиля и линия электропередач.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали территорию Нижегородской области утром 28 мая, было сбито несколько дронов.

ФОТО: t.me/vvgladkov
