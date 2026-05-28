Врач объяснил, как распознать рассеянный склероз

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом отмечается 30 мая. О том, как вовремя распознать заболевание, в интервью RT рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов.

По его словам, насторожить должны перепады настроения, постоянная усталость, трудности с мочеиспусканием или с координацией движений. Этим симптомы могут резко появляться и постепенно или так же резко исчезать, особенно в начале заболевание. Причем на специфику заболевания влияет то, какой именно участок нервной системы пострадал.