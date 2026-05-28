Рванут в поликлиники: По кому ударит переход на электронные рецепты на лекарства
Сергей Шуляк заявил НСН, что есть препараты, которые люди принимают постоянно уже много лет, за их выпиской не ходят ко врачам.
Переход на электронные рецепты на лекарства станет колоссальной нагрузкой на аптеки и поликлиники, в этом нет сегодня необходимости, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.
Минздрав России разрабатывает механизм, предусматривающий отпуск рецептурных лекарственных препаратов в аптеках только при наличии электронных рецептов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на открытом диалоге в Совете Федерации. По ее словам, это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Шуляк уверен, что такой переход преждевременен.
«Система требует интеграции всех региональных баз выписки рецептов в единую, чтобы человек мог в любой точке России купить лекарство по рецепту. Интеграция не везде еще завершилась. Надо отметить, что электронные рецепты не будут работать без интернета, если не будет этой единой базы. Все аптеки должны быть интегрированы. При этом программы, которые устанавливаются в аптеках для работы с электронными рецептами, платные. Это еще плюс нагрузка на бизнес. Посыл правильный, но есть препараты, которые люди принимают постоянно уже много лет, за их выпиской не ходят к врачам. Весь этот поток пациентов рванет в поликлиники за рецептом, система не выдержит, это будет колоссальная нагрузка. Однажды такой эксперимент проводили в Белоруссии, через несколько недель он был отменен, так как у людей просто не было возможности записаться к доктору», - рассказал он.
По его словам, наиболее «уязвимые» группы препаратов и так контролируются в продаже, в этом смысле проблем нет.
«Сейчас в Москве, например, льготные препараты только по электронному рецепту выписываются. В таком случае легче контролировать государственные деньги, которые потрачены на льготные лекарственные препараты. Также без рецепта невозможно купить сильнодействующие препараты, антибиотики. Минздрав контролирует отпуск наиболее уязвимых препаратов. С этой точки зрения работа налажена. Не стоит переживать, что скоро останутся только электронные рецепты, будут обсуждать», - добавил собеседник НСН.
Ранее в России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из-за атаки ВСУ разрушены 45 домов в Севастополе
- Жалоб меньше: На что могут рассчитывать авиапассажиры при задержке рейса
- Посольство США на Украине назвало ложью сообщения об эвакуации из Киева
- Дисциплинарный совет ИИХФ отменил недопуск российских хоккеистов к соревнованиям
- Токаев назвал успешными переговоры в узком формате с Путиным
- Рванут в поликлиники: По кому ударит переход на электронные рецепты на лекарства
- Отвлекающий маневр: Зачем Шотландии референдум о независимости
- Путин и Токаев начали переговоры в Астане
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области