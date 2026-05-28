Переход на электронные рецепты на лекарства станет колоссальной нагрузкой на аптеки и поликлиники, в этом нет сегодня необходимости, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Минздрав России разрабатывает механизм, предусматривающий отпуск рецептурных лекарственных препаратов в аптеках только при наличии электронных рецептов, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на открытом диалоге в Совете Федерации. По ее словам, это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Шуляк уверен, что такой переход преждевременен.