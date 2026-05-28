Посольство США на Украине назвало ложью сообщения об эвакуации из Киева
Посольство США на Украине опровергло в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об эвакуации американской дипмиссии из Киева.
«Посольство США открыто. В нашей работе не произошло никаких изменений, а сообщения об обратном являются ложными», — заверили представители американского посольства.
Вместе с тем дипломаты призвали граждан США не посещать территорию Украины.
Ранее RT сообщало о том, что глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что отказ Евросоюза от эвакуации посольств из Киева говорит о том, что у Брюсселя есть лишние дипломаты.
