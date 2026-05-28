Онлайн-кинотеатры раскрыли, что толкает людей на платную подписку
Алексей Бырдин заявил НСН, что пользователи могут устать от рекламы в бесплатной версии приложения.
Большинство пользователей видеохостингов сидят на платной подписке, а иногда количество рекламы в бесплатной версии даже помогает спровоцировать на покупку подписки. Об этом НСН рассказал гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Большинство россиян выбирают бесплатные модели потребления контента с рекламой вместо подписок, это следует из результатов исследования Аналитического центра Российской индустрии рекламы. Так, контент с рекламой платному доступу предпочитают от 70% до 93%, а 89% считают, что реклама – справедливая плата за бесплатный доступ. Бырдин раскрыл, что есть другая статистика, которая говорит об обратном.
«Не стоит это трактовать только как нежелание платить за подписку. Вы же не откажетесь бесплатно прокатиться на такси? У нас подавляющая часть контента находится в бесплатном доступе с рекламной моделью – это и телевидение, и радио, и соцсети, и видеохостинги. Не все медиа-потребление сводится к просмотру дорогих в производстве премиальных сериалов. Но мы видим и другие цифры: рынок онлайн-кинотеатров за прошлый год вырос на 40%, достиг 178 млрд рублей, по данным TelecomDaily. Люди, понимая, что в бесплатном доступе нет части контента, покупают подписку, а ее цена приемлема на фоне всего остального. Часть подписок входит в какие-то большие экосистемы, и вообще практически не ощущается для душащей всех периодически жабы», - рассказал он.
При этом Бырдин привел в пример Rutube, отметив, что иногда обилием рекламы пользователя могут спровоцировать на оформление подписки.
«Мы не можем никого заставить платить. Мы можем предложить заплатить и бороться с пиратством. Вчера я был на одной профессиональной конференции, где генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров сказал, что за прошедшие несколько месяцев этого года Rutube заработал больше, чем за весь предыдущий год. При этом, по моему опыту использования этого сервиса, там было просто раздражающее количество рекламы, так что я оформил подписку. Я думаю, таким образом будут кого-то пытаться выдавливать в платное поле без рекламы. Но в отечественных онлайн-кинотеатрах большая часть пользователей изначально использует платную подписку», - подытожил он.
Ранее Бырдин раскрыл НСН, что стоимость ежемесячной подписки на контент в онлайн-кинотеатре сегодня ниже, чем цена одного билета в кино, при этом платформы готовы предложить аудитории качественный и оригинальный контент.
