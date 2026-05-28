Белоруссия совместно с Россией готовит мощный ответ Украине в случае эскалации в отношении нее или ударов по ее территории. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

На Украине заявили, что определены первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары в случае эскалации. Об этом в соцсетях написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр. При этом ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что украинские БПЛА 116 раз за неделю пытались пересечь границу страны. Дзермант рассказал, какая обстановка в Белоруссии.

«Мы наблюдаем усиление военной активности со стороны Украины, это участившееся появление дронов возле наших границ, попытки пересечь границу, агрессивные заявления со стороны главы Украины Владимира Зеленского, это и открытие офиса демократических сил в Киеве при участии Светланы Тихановской (экс-кандидат на пост президента Белоруссии, оппозиционер. - Прим. НСН). То есть мы понимаем, что украинская сторона готовится к какой-то эскалации. Может быть, идет какой-то торг с Европой для того, чтобы усилить поддержку Украины, и для этого нужно изображать Белоруссию опасным врагом. Но в целом обстановка спокойная. По крайней мере, не наблюдается никаких тревожных настроений среди белорусов», - уточнил он.