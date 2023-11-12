Из сектора Газа эвакуировались более 60 россиян
Более 60 граждан России перешли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram.
В настоящее время эвакуированные россияне находятся на территории Египта.
Эвакуация россиян из сектора Газа началась в воскресенье, 12 ноября. Сотрудники ведомства оказывают им медицинскую и психологическую помощь, предоставляют питание и воду.
Для эвакуации граждан РФ в столицу Египта Каир 5 ноября прибыли два самолета Ил-76 МЧС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из Газы находятся 300 несовершеннолетних россиян, передает «Радиоточка НСН».
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