Из сектора Газа эвакуировались более 60 россиян

В настоящее время эвакуированные россияне находятся на территории Египта.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась в воскресенье, 12 ноября. Сотрудники ведомства оказывают им медицинскую и психологическую помощь, предоставляют питание и воду.

Для эвакуации граждан РФ в столицу Египта Каир 5 ноября прибыли два самолета Ил-76 МЧС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из Газы находятся 300 несовершеннолетних россиян, передает «Радиоточка НСН».

