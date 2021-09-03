Из магазинов Кабула пропал сахар
В Афганистане с полок магазинов пропали некоторые социально важные продукты, в том числе, сахар, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Также он отметил, что в стране очень сильно выросли цены, и девальвировалась национальная валюта. Жирнов связывает это с тем, что с приходом к власти «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) золотовалютные резервы страны, хранившиеся в американских банках, оказались заморожены. По его словам, при прежней власти бюджет страны три четверти формировался «за счет западного донорства».
Жирнов отмечает, что теперь талибам будет сложнее исполнять социальные обязательства, поскольку денег в стране стало меньше.
Ранее в «Талибане» назвали Китай главным партнером движения.
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