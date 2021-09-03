В «Талибане» назвали Китай главным партнером движения
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) считает Китай своим главным иностранным партнером. Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
«Китай (...) представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну», — цитирует Муджахида «Интерфакс».
Представитель талибов отметил, что Пекин окажет помощь радикалам в реконструкции Афганистана после военных действий.
В частности, «Талибан» рассчитывает на поддержку КНР в восстановлении афганской горнодобывающей промышленности, а также медных рудников, которые «благодаря китайцам могут быть возвращены в производство и модернизированы».
Кроме того, представитель талибов считает, что Пекин — пропуск для Кабула «на все рынки мира».
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