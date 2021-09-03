В «Талибане» назвали Китай главным партнером движения

«Китай (...) представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну», — цитирует Муджахида «Интерфакс».

Представитель талибов отметил, что Пекин окажет помощь радикалам в реконструкции Афганистана после военных действий.

В частности, «Талибан» рассчитывает на поддержку КНР в восстановлении афганской горнодобывающей промышленности, а также медных рудников, которые «благодаря китайцам могут быть возвращены в производство и модернизированы».

Кроме того, представитель талибов считает, что Пекин — пропуск для Кабула «на все рынки мира».

