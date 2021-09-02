«Вменяемы ли талибы?» Сколько продержится непокоренный Панджшер
Военный историк Евгений Норин оценил шансы на сопротивление единственной неподконтрольной талибам провинции Афганистана.
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начал наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер, сообщил канал «Аль-Джазира» в Twitter. По данным СМИ, переговоры руководства «Талибана» с лидером повстанцев Ахмедом Масудом провалились.
Военный историк Евгений Норин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил шансы повстанцев противостоять талибам.
«При наличии союзников Панджшер сможет продержаться сколько угодно. Панджшер сопротивлялся и до 2001 года, когда весь остальной Афганистан находился под контролем талибов. И если кто-то возьмет на себя задачу снабжать его деньгами, оружием, боеприпасами, продовольствием и так далее, то Панджшер продержаться может. Но вопрос в том, найдутся ли такие союзники у Масуда-младшего. Это вопрос открытый. У меня нет сведений о том, кто и насколько глубоко готов с ним сотрудничать. Талибы сейчас заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать миру свою вменяемость. Другой вопрос – насколько их хватит. Вопрос устойчивости Панджшера – вопрос того, удастся ли лидерам этого героического сопротивления найти союзников, готовых на длинной дистанции вкладывать в них ресурсы», - заявил военный историк.
Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил РИА Новости о продвижении талибов в провинции Панджшер. По его словам, захвачены 11 КПП, были убиты по меньшей мере 34 бойца сил сопротивления, включая двух командиров. «Пострадали всего два наших бойца», - сообщил Муджахид.
В свою очередь Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил в своем Twitter, что в ночных боях за Панджшер убито 350 талибов, 287 ранено, 35 задержано. Также повстанцы опровергают информацию «Талибана» о взятии аванпоста Фронта сопротивления на въезде в Панджшер.
Лидер повстанцев Ахмад Масуд является сыном прозванного «Панджшерским львом» Ахмада Шаха Масуда, афганского полевого командира, бывшего министра обороны Афганистана, убитого в 2001 году террористами-смертниками. Заказчики убийства Масуда-старшего так и не были установлены.
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