Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина

В списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» включили 103 гражданина России. Перечень обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Это обладатели двойного гражданства, а также палестинские граждане, имеющие супружеские или родственными связи с гражданами РФ.