Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина
В списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» включили 103 гражданина России. Перечень обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Это обладатели двойного гражданства, а также палестинские граждане, имеющие супружеские или родственными связи с гражданами РФ.
Всего в опубликованных списках 421 человек, передает ТАСС. В них есть также граждане и подданные Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.
Ранее сегодня советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире сообщил, что в понедельник из анклава планируется вывезти до 100 человек.
Эвакуация россиян из Газы началась в воскресенье, 12 ноября. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru