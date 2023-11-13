Из Газы в понедельник эвакуируют 103 россиянина

В списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах» включили 103 гражданина России. Перечень обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Это обладатели двойного гражданства, а также палестинские граждане, имеющие супружеские или родственными связи с гражданами РФ.

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Всего в опубликованных списках 421 человек, передает ТАСС. В них есть также граждане и подданные Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Ранее сегодня советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире сообщил, что в понедельник из анклава планируется вывезти до 100 человек.

Эвакуация россиян из Газы началась в воскресенье, 12 ноября. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом пересекли 70 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЭвакуацияСектор Газа

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