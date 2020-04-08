Итальянская газета потребовала от России извинений за «русофобские фейки»

Сотрудники назвали заявление Минобороны РФ откровенным оскорблением и неуважением права на журналистскую деятельность, сообщает РИА ФАН.

Главный редактор La Stampa Маурицио Молинари заявил, что правительство Италии должно потребовать от Москвы «немедленных разъяснений и, главное, необходимых извинений». По его мнению, таким образом Россия пытается «контролировать информацию», и не только у себя в стране, но и в Европе, пишет «Газета.ру».

В марте в газете вышла статья, в которой сообщалось, что большая часть предоставленной Россией помощи якобы бесполезна в борьбе с распространением коронавируса, а Москва использует ситуацию для получения политических дивидендов.

В ответ Минобороны РФ заявило, что La Stampa манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны.

Итальянский журналист и общественный деятель, бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза в эфире НСН призвал не обращать внимание на критику российской помощи в Италии.

«Помощь, которую мы получили от России, очень полезна. Мы должны быть очень благодарны, но, как вы знаете, были невероятно глупые выпады со стороны властей Италии и некоторых СМИ. Были невероятно глупые комментарии. Но это только элиты и СМИ. Несколько министров, которые открывают рот только по указанию извне. Это НАТО. Это не итальянская реакция, это реакция НАТО, инспирированная американскими и британскими спецслужбами. Это современный колониализм. НАТО выражает недовольство помощью России. А рядовые итальянцы выражают большую благодарность России, например, в Бергамо, где работают ваши военные. Удивительно, но помогали только Россия, Китай, Куба. НАТО ничего не делала. Это наши союзники, которые не помогли совсем», - посетовал собеседник НСН.