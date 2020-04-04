Российский эпидемиолог определил ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия с опозданием ввела защитные меры против распространения нового коронавируса. Так считает замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, который командирован в итальянский Бергамо, где разворачивает госпиталь для спасения больных коронавирусом. Мнение эксперта публикует «КоммерсантЪ».

Эпидемиолог отметил, что Китай, который вовремя предпринял меры против коронавируса, смог благодаря этому оставить лидерские позиции по числу погибших. Опоздали с введением защитных мер. Итальянцы не выдерживали социальную дистанцию и не соблюдали остальные меры предосторожности. По оценке медика, Италия опоздала на три недели с введением ограничений из-за коронавируса.

«Мы увидели, как делать не надо», — цитирует Семенова Газета.ru.