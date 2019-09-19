Источник в Минобороны назвал причину провала американских систем ПРО в Саудовской Аравии

Ранее НСН писала, что госсекретарь США Майк Помпео признал после атаки на НПЗ Саудовской Аравии, что «иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат». При этом Помпео в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.

14 сентября нападению беспилотников и ракетному обстрелу подверглись несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Но американские власти обвинили в случившемся Иран.

