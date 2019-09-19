Источник в Минобороны назвал причину провала американских систем ПРО в Саудовской Аравии
Атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии стала возможной из-за низкой эффективности американской системы ПВО, используемой в обороне, в борьбе с малоразмерными воздушными целями, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.
Источник отметил, что системы «попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке».
Ранее НСН писала, что госсекретарь США Майк Помпео признал после атаки на НПЗ Саудовской Аравии, что «иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат». При этом Помпео в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.
14 сентября нападению беспилотников и ракетному обстрелу подверглись несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Но американские власти обвинили в случившемся Иран.
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