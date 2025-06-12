В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 11 тысяч гектаров

Лесные пожары потушили в Бурятии на общей площади почти в 11 тысяч гектаров. Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства региона.

Как отметили в ведомстве, за минувшие сутки в лесах республики обнаружили шесть возгораний. В Еравнинском районе были ликвидированы два пожара на 10 980 гектаров, при этом в Кижингинском районе локализовали возгорание на 15,5 тысячи гектаров.

По состоянию на утро 12 июня в Бурятии действует 26 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Кижингинском, Селенгинском районах. Их общая площадь составляет 38,1 тысячи гектаров. Населенным пунктам ничего не угрожает. К борьбе с огнем привлекли 436 специалистов и 67 единиц техники.

Ранее президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства регионам на тушение лесных пожаров, напоминает РЕН ТВ.

