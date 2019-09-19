Patriot vs C-300. Помпео ставит на российский ЗРК
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН объяснил, почему российский зенитно-ракетный комплекс в разу лучше своего американского аналога.
Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку на нефтяные месторождения. Как признал политик, подобные системы работают "с переменным успехом, поэтому даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели".
При этом Помпео в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты.
14 сентября нападению беспилотников и ракетному обстрелу подверглись несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых Саудовская Аравия воюет в составе коалиции арабских государств. Но американские власти обвинили в случившемся Иран.
Россия в лице президента России Владимира Путина предложила саудитам военную помощь, например, закупить зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что обороняться от дронов таким мощным оружием, по меньшей мере, неразумно.
«Использовать С-300 в борьбе с беспилотниками – это всё равно, что попытаться таракана, бегающего по полу, убить при помощи бросания компьютера в него. Единственно, что можно использовать ЗРПК типа «Панциря С», который эффективно решает такие задачи. У США таких комплексов нет. Есть у них Patriot, но он такого же класса как С-300. Стрельба ракетами….они просто не наведутся на цель, равно как и не наведутся ПЗРК», - отметил Сивков.
Что касается американских противоракетные комплексы Patriot, то Сивков уверен, что С-300 превосходит его по многим показателям.
«Комплексы Patriot в новейшей модификации приблизились по характеру к нашему комплексу С-300, но еще до него не дошли. По дальности стрельбы наши превосходят в 1,5 раза. Также по дальности боя и по месту защищенности. Поэтому американцы сейчас пока сильно нам уступают», — рассказал военный эксперт.
Госсекретарь раскритиковал мнение, что случившееся в Саудовской Аравии, стало следствием выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Майк Помпео поднять тему нападения на нефтяные объекты в Совете Безопасности ООН на следующей неделе как американской стороной, так и представителями Саудовской Аравии.
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