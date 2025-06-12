Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО

Экс-министр по делам территориальных образований Саратовской области, бывший директор «Консервного завода ФСИН» Павел Беликов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом заявили в администрации Новоузенского муниципального района региона.

По данным властей, Беликова не стало 3 июня. Он погиб при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Марковский в Луганской Народной Республике.

Павел Беликов занимал пост министра регионального развития Саратовской области в 2008 году, годом позже стал министром по делам территориальных образований. Чиновник ушел в отставку в 2012-м, затем возглавил «Консервный завод ФСИН». В 2018 году Беликова приговорили к восьми годам заключения по делу о хищениях на предприятии, его признали виновным в мошенничестве, растрате, коммерческом подкупе и даче взяток.

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