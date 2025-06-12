Министр обороны ФРГ приехал в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл Киев с визитом. Об этом пишет Tagesschau.

Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем

По данным издания, глава военного ведомства проведет переговоры в украинской столице.

«Политик... хочет узнать о ситуации на Украине и обсудить дальнейшую военную помощь», - отмечается в материале.

Ранее Писториус сообщил, что ВСУ могут через несколько недель получить первые дальнобойные системы, профинансированные Берлином, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/NATONews
ТЕГИ:КиевУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры