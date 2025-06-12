Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции по управлению страной
Глава правительства Британии Кир Стармер получает инструкции по управлению страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца миллиардера Илона Маска, бизнесмена Эррола Маска.
По его словам, они поступают из-за рубежа. При возникновении какой-то проблемы Стармер каждый раз отправляется в Давос «переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше».
Как считает Маск, подобное поведение премьера «настораживает». «Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще», - отметил бизнесмен.
Ранее отец Маска заявил, что ни одна столица мира не сравнится с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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