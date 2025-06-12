Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции по управлению страной

По его словам, они поступают из-за рубежа. При возникновении какой-то проблемы Стармер каждый раз отправляется в Давос «переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше».

Как считает Маск, подобное поведение премьера «настораживает». «Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще», - отметил бизнесмен.

Ранее отец Маска заявил, что ни одна столица мира не сравнится с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

