Сибирский провайдер «Орион телеком» подвергся кибератаке

Крупнейший провайдер Сибири «Орион телеком» подвергся мощной DDoS-атаке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что сетевую и серверную инфраструктуру провайдера атаковали минувшей ночью. Из-за перегрузки стали временно недоступны основные сервисы, в том числе доступ в интернет. Как указали в компании, специалисты занимаются отслеживанием и блокировкой вредоносного трафика, адаптируют фильтры, наращивают ресурсы защиты.

«Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня», - отмечает провайдер.

Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, напоминает 360.ru.

