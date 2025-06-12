Сибирский провайдер «Орион телеком» подвергся кибератаке
Крупнейший провайдер Сибири «Орион телеком» подвергся мощной DDoS-атаке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что сетевую и серверную инфраструктуру провайдера атаковали минувшей ночью. Из-за перегрузки стали временно недоступны основные сервисы, в том числе доступ в интернет. Как указали в компании, специалисты занимаются отслеживанием и блокировкой вредоносного трафика, адаптируют фильтры, наращивают ресурсы защиты.
«Восстановление сервисов планируется завершить в течение сегодняшнего дня», - отмечает провайдер.
Ранее сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, напоминает 360.ru.
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