Над четырьмя регионами России уничтожили 52 украинских БПЛА
12 июня 202508:00
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 52 беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня... уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в заявлении.
Военное ведомство уточнило, что 41 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть - над Брянской, три - над Московским регионом, еще два - над Крымом.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении 44 дронов ВСУ за три часа, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru