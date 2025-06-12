Над четырьмя регионами России уничтожили 52 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 52 беспилотника ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 11 июня до 4.10 мск 12 июня... уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в заявлении.

Военное ведомство уточнило, что 41 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть - над Брянской, три - над Московским регионом, еще два - над Крымом.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении 44 дронов ВСУ за три часа, напоминает 360.ru.

