В Иркутской области шесть человек погибли в ДТП с самодельным трактором

Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автомобиля Lada Granta и самодельного трактора в Иркутской области. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, авария произошла в Аларском районе региона близ населенного пункта Ныгда. Столкнулись отечественная легковушка и мини-трактор.

Как сообщил источник, пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.

Ранее в Алтайском крае три человека погибли в ДТП с косулей.



