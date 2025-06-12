В Иркутской области шесть человек погибли в ДТП с самодельным трактором
12 июня 202508:25
Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автомобиля Lada Granta и самодельного трактора в Иркутской области. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
По данным издания, авария произошла в Аларском районе региона близ населенного пункта Ныгда. Столкнулись отечественная легковушка и мини-трактор.
Как сообщил источник, пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.
Ранее в Алтайском крае три человека погибли в ДТП с косулей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru