Михаила Ефремова внесли в списки сайта «Миротворец»
Актера Михаила Ефремова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Артист был включен в список портала, пока отбывал наказание в колонии в Белгородской области за смертельную аварию 2020 года. Ефремов попал в базу из-за «информационной поддержки нападения России на Украину».
На сайте актер назван пособником военных преступлений и соучастником преступлений РФ против Украины и граждан страны.
Ранее в списки экстремистского ресурса попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Республики Сербской Милорад Додик, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михаила Ефремова внесли в списки сайта «Миротворец»
- Сибирский провайдер «Орион телеком» подвергся кибератаке
- Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
- СМИ: ЕС может ввести санкции против двух банков КНР якобы за содействие Москве
- Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции по управлению страной
- На руднике в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди
- Косачев указал на «хороший знак» в диалоге с Киевом
- В Госдуме заявили, что россиянам запретят содержать дома львов, дельфинов и жирафов
- Посол РФ: Россия и США обсуждают возобновление авиасообщения
- Дарчиев: В разговоре с лидером США тема встречи Путина и Трампа не затрагивалась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru