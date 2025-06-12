Михаила Ефремова внесли в списки сайта «Миротворец»

Актера Михаила Ефремова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», запрещенного и заблокированного в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист был включен в список портала, пока отбывал наказание в колонии в Белгородской области за смертельную аварию 2020 года. Ефремов попал в базу из-за «информационной поддержки нападения России на Украину».

На сайте актер назван пособником военных преступлений и соучастником преступлений РФ против Украины и граждан страны.

Ранее в списки экстремистского ресурса попали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Республики Сербской Милорад Додик, пишет 360.ru.

