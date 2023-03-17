Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области

В Днепропетровской области закончились 10 дней, отведенные для сдачи населением региона огнестрельного оружия, выданного ранее для участия в военных действиях. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Он отметил, что срок истек 16 марта. По словам Лысака, на руках у жителей области осталось порядка 500 единиц вооружения.

Ранее полицейские, представители ФСБ и Росгвардии нашли крупный арсенал оружия на территории заброшенной птицефермы в Херсонской области.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаДнепропетровскОружие

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