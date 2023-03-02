Под Херсоном обнаружили арсенал из десятков тысяч единиц оружия

Полицейские, представители ФСБ и Росгвардии нашли крупный арсенал оружия на территории заброшенной птицефермы в Херсонской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

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Как отметили в ведомстве, в восьми ангарах в Чаплинском районе области были обнаружены десятки тысяч единиц оружия.

«Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия», — рассказала Волк.

Кроме того, силовики нашли гранаты, ящики с порохом и патронами. Найденное вооружение передали Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МВД РФОружиеХерсон
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