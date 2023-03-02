Под Херсоном обнаружили арсенал из десятков тысяч единиц оружия
Полицейские, представители ФСБ и Росгвардии нашли крупный арсенал оружия на территории заброшенной птицефермы в Херсонской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
Как отметили в ведомстве, в восьми ангарах в Чаплинском районе области были обнаружены десятки тысяч единиц оружия.
«Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия», — рассказала Волк.
Кроме того, силовики нашли гранаты, ящики с порохом и патронами. Найденное вооружение передали Минобороны.
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