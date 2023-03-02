Под Херсоном обнаружили арсенал из десятков тысяч единиц оружия

Как отметили в ведомстве, в восьми ангарах в Чаплинском районе области были обнаружены десятки тысяч единиц оружия.

«Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня "Град", танков, крупнокалиберного стрелкового оружия», — рассказала Волк.

Кроме того, силовики нашли гранаты, ящики с порохом и патронами. Найденное вооружение передали Минобороны.

