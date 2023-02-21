Росгвардия обнаружила тайники с оружием в Запорожье и Херсонской области

Росгвардия обнаружила в Запорожской и Херсонской областях тайники с оружием и боеприпасами украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Отмечается, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы нашли в лесных массивах близ населенных пунктов схроны и тайники ВСУ, в которых находилось более 20 единиц оружия и большое количество боеприпасов.

В частности, Росгвардия обнаружила автоматы, охотничьи ружья, пистолеты, гранаты, мины, более 2 тысяч патронов.

Ранее правоохранители нашли крупный схрон с оружием в Энергодаре, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОружиеРегионыРосгвардия
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