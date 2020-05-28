Исследование: Солнечный свет убивает коронавирус за минуты

Яркий солнечный свет способен уничтожать частицы нового коронавируса за несколько минут. К такому выводу пришли ученые в Соединённых Штатах Америки. При этом также установлено, что передача вируса через предметы, на которые воздействуют прямые лучи солнца, в значительной степени замедляется.

Исследование проведено в Национальном центре анализа и противодействия биологической защите. В ходе эксперимента стальные пластины с частицами коронавируса были помещены под лампы, которые имитировали солнечный свет.

Вирусолог усомнился в возможности «победы» над COVID-19

Оказалось, что в условиях, аналогичных полуденному времени на 40-градусной жаре, клетки вируса погибают через 7 минут. Активность вирус теряет через 14 минут.

Как отмечает РИА ФАН, ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн также прогнозировал, что распространение коронавируса в летний период должно существенным образом замедлиться.

При этом в эфире НСН специалист заявил, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения пока ещё не настолько низок, чтобы можно было отказаться от карантинных мер.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнфекцияУченыеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры