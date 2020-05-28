Исследование: Солнечный свет убивает коронавирус за минуты

Яркий солнечный свет способен уничтожать частицы нового коронавируса за несколько минут. К такому выводу пришли ученые в Соединённых Штатах Америки. При этом также установлено, что передача вируса через предметы, на которые воздействуют прямые лучи солнца, в значительной степени замедляется.

Исследование проведено в Национальном центре анализа и противодействия биологической защите. В ходе эксперимента стальные пластины с частицами коронавируса были помещены под лампы, которые имитировали солнечный свет.