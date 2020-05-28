Исследование: Солнечный свет убивает коронавирус за минуты
Яркий солнечный свет способен уничтожать частицы нового коронавируса за несколько минут. К такому выводу пришли ученые в Соединённых Штатах Америки. При этом также установлено, что передача вируса через предметы, на которые воздействуют прямые лучи солнца, в значительной степени замедляется.
Исследование проведено в Национальном центре анализа и противодействия биологической защите. В ходе эксперимента стальные пластины с частицами коронавируса были помещены под лампы, которые имитировали солнечный свет.
Оказалось, что в условиях, аналогичных полуденному времени на 40-градусной жаре, клетки вируса погибают через 7 минут. Активность вирус теряет через 14 минут.
Как отмечает РИА ФАН, ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн также прогнозировал, что распространение коронавируса в летний период должно существенным образом замедлиться.
При этом в эфире НСН специалист заявил, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения пока ещё не настолько низок, чтобы можно было отказаться от карантинных мер.
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