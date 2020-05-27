Вирусолог призвал не спешить с отменой карантина в Москве

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения пока ещё недостаточно мал, чтобы можно было отказаться от карантина.

«Я думаю, что торопиться с отменой всех мер ни в коем случае не надо. Нужно всё это делать осторожно и постепенно. И, конечно, пока в городе будут обнаруживаться тысячи заражённых, надо тщательно проводить противоэпидемические мероприятия и беречься», - считает он.

О том, когда будет разумно переходить от одного этапа к другому, собеседник НСН предпочёл не рассуждать.

«Решение об изменение противоэпидемических мероприятий — целиком решение властных структур. Если власти учитывают медико-биологические показатели и экономические показатели, им виднее, когда нужно что-то менять. Здесь советы со стороны не слишком будут уместны», - сказал Альтштейн.

В Москве за сутки к утру 27 мая зафиксирован минимальный с начала месяца прирост новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция подтвердилась ещё у 2140 пациентов, сообщили в оперативном штабе. Пока введённые в Москве ограничения продолжают действовать до 31 мая. На этой неделе, однако, открылись МФЦ и возобновили работу сервисы каршеринга. Пока город не перешёл даже к первому этапу снятия ограничений, на котором разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

По информации источников «Открытых медиа», близких к Кремлю и мэрии Москвы, режим пропусков в столице могут отменить, начиная с 12-15 июня. В недавней публикации утверждалось, что большинство ограничений могут снять в июне, если сохранится положительная динамика в статистике COVID-19.

Между тем, президент России Владимир Путин назначил на 24 июня проведение парада Победы. 26 июля, возможно, пройдёт шествие «Бессмертного полка».

