Вирусолог призвал не спешить с отменой карантина в Москве
Пока в столице выявляют тысячи новых больных COVID-19 в сутки, ограничительные меры должны сохраняться, заявил в эфире НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.
Российская столица готова к первому и даже ко второму этапу смягчения карантинных мер, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, заявила в среду, 27 мая, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Она напомнила от трёх критериях выхода из самоизоляции, два из которых — наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения. Третий — коэффициент распространения инфекции — должен быть ниже единицы на протяжении 70 дней. В Москве он составляет в среднем 0,85, сообщила Андреева.
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения пока ещё недостаточно мал, чтобы можно было отказаться от карантина.
«Я думаю, что торопиться с отменой всех мер ни в коем случае не надо. Нужно всё это делать осторожно и постепенно. И, конечно, пока в городе будут обнаруживаться тысячи заражённых, надо тщательно проводить противоэпидемические мероприятия и беречься», - считает он.
О том, когда будет разумно переходить от одного этапа к другому, собеседник НСН предпочёл не рассуждать.
«Решение об изменение противоэпидемических мероприятий — целиком решение властных структур. Если власти учитывают медико-биологические показатели и экономические показатели, им виднее, когда нужно что-то менять. Здесь советы со стороны не слишком будут уместны», - сказал Альтштейн.
В Москве за сутки к утру 27 мая зафиксирован минимальный с начала месяца прирост новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция подтвердилась ещё у 2140 пациентов, сообщили в оперативном штабе. Пока введённые в Москве ограничения продолжают действовать до 31 мая. На этой неделе, однако, открылись МФЦ и возобновили работу сервисы каршеринга. Пока город не перешёл даже к первому этапу снятия ограничений, на котором разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.
По информации источников «Открытых медиа», близких к Кремлю и мэрии Москвы, режим пропусков в столице могут отменить, начиная с 12-15 июня. В недавней публикации утверждалось, что большинство ограничений могут снять в июне, если сохранится положительная динамика в статистике COVID-19.
Между тем, президент России Владимир Путин назначил на 24 июня проведение парада Победы. 26 июля, возможно, пройдёт шествие «Бессмертного полка».
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