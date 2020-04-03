Испания опередила Италию по числу случаев заражения COVID-19

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на семь с половиной тысяч и достигло 117 710. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на газета El Pais.

Теперь Испания опережает Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 115 242 инфицированных.

На первом месте по числу заболевших COVID-19 – Соединенные Штаты Америки, где официально зарегистрировано 245 573 случая.