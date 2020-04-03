Испания опередила Италию по числу случаев заражения COVID-19
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на семь с половиной тысяч и достигло 117 710. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на газета El Pais.
Теперь Испания опережает Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 115 242 инфицированных.
На первом месте по числу заболевших COVID-19 – Соединенные Штаты Америки, где официально зарегистрировано 245 573 случая.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом. Это значительно меньше прироста за предыдущие отчётные сутки, когда показатель стал рекордным — 771 новый пациент.
Таким образом, к настоящему моменту в России 4149 заболевших, отмечает Ura.ru. По статистике случаев заражений наша страна перегнала Ирландию и Чехию. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 46 человек (до 281), скончались четверо заболевших.
По оценкам экспертов, эпидемия коронавируса в России должна завершиться к лету. Её пик страна должна пройти в конце апреля или начале мая, заявил в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
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