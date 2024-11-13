«Исламский джихад» опубликовал новое видео с пленным россиянином Труфановым

Пленник просит граждан Израиля продолжать протесты за освобождение заложников. По его словам, правительство Израиля, начав операцию против «Хезболлы» в Ливане, забыло о тех, кто удерживался в Газе.

Мать Труфанова Елена, как отмечает издание, была взята в заложники вместе с сыном в кибуце Нир Оз 7 октября 2023 года, когда боевики группировки «Хамас» напали на Израиль. Ее освободили в ноябре прошлого года. Женщина призвала немедленно освободить всех заложников.

Семья Труфановых переехала в Израиль из Ростова-на-Дону. Это уже третье видео с Александром Труфановым, которое публикует «Исламский джихад». В первом он лишь называл свое имя.

На этой неделе глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане.



