«Исламский джихад» опубликовал новое видео с пленным россиянином Труфановым
Палестинский «Исламский джихад» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) опубликовал видео с россиянином Александром Труфановым, которого группировка удерживает в секторе Газа с 7 октября 2023 года. На кадрах мужчина рассказывает о своем тяжелом состоянии и призывает власти Израиля к освобождению заложников.
Труфанов на иврите рассказал, что уже год находится в плену, где не хватает еды, воды, электричества, передает The Times of Israel. Когда было снято это видео — неизвестно.
Пленник просит граждан Израиля продолжать протесты за освобождение заложников. По его словам, правительство Израиля, начав операцию против «Хезболлы» в Ливане, забыло о тех, кто удерживался в Газе.
Мать Труфанова Елена, как отмечает издание, была взята в заложники вместе с сыном в кибуце Нир Оз 7 октября 2023 года, когда боевики группировки «Хамас» напали на Израиль. Ее освободили в ноябре прошлого года. Женщина призвала немедленно освободить всех заложников.
Семья Труфановых переехала в Израиль из Ростова-на-Дону. Это уже третье видео с Александром Труфановым, которое публикует «Исламский джихад». В первом он лишь называл свое имя.
На этой неделе глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане.
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