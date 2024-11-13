Эрдоган заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем
Турция полностью разорвала отношения с Израилем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводят местные СМИ.
Он подчеркнул, что Турция не предприняла ни одного шага, чтобы эти отношения были улучшены в будущем. Сейчас, по его словам, два государства не имеют «никаких отношений».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит поставки вооружений Израилю.
По мнению Эрдогана, любые шаги «в поддержку экспансионистских амбиций» Тель-Авива могут усилить напряженность и расширить зоны конфликта. Президент считает, что работа Трампа на посту лидера США серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке, все шаги, нацеленные на установление мира и стабильности, «пойдут на пользу строительству глобального мира», передает «Радиоточка НСН».
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