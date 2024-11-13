Эрдоган заявил, что Турция разорвала отношения с Израилем

Турция полностью разорвала отношения с Израилем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводят местные СМИ.

Он подчеркнул, что Турция не предприняла ни одного шага, чтобы эти отношения были улучшены в будущем. Сейчас, по его словам, два государства не имеют «никаких отношений».

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит поставки вооружений Израилю.

По мнению Эрдогана, любые шаги «в поддержку экспансионистских амбиций» Тель-Авива могут усилить напряженность и расширить зоны конфликта. Президент считает, что работа Трампа на посту лидера США серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке, все шаги, нацеленные на установление мира и стабильности, «пойдут на пользу строительству глобального мира», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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