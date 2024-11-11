Нетаньяху заявил о причастности Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Нетаньяху подтвердил, что одобрил атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла», в результате чего по всему Ливану взорвались сотни устройств для связи.

Ранее стало известно, что члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

