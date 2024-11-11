Нетаньяху заявил о причастности Израиля к взрывам пейджеров в Ливане

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря премьера Омера Достри.

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Нетаньяху подтвердил, что одобрил атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла», в результате чего по всему Ливану взорвались сотни устройств для связи.

Ранее стало известно, что члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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