Нетаньяху заявил о причастности Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
11 ноября 202400:17
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря премьера Омера Достри.
Нетаньяху подтвердил, что одобрил атаку на ливанское шиитское движение «Хезболла», в результате чего по всему Ливану взорвались сотни устройств для связи.
Ранее стало известно, что члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru